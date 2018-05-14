Açıkgöz "Kıymetli Meslektaşlarım 14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü'nüz Kutlu Olsun"

Eczacılarımızın hiçbir gelecek kaygısı yaşamadan görevlerini yerine getirebilmesi, eczacılık sektöründeki işleyişin ideal seviyeye ulaşması ve eczacılık mesleğinin eczacılara yüklediği halk sağlığının nöbetçisi olma misyonunu en iyi şekilde yerine getirebilmelerinin sağlanması için gereken tüm çalışmalar bugüne kadar olduğu gibi, önümüzdeki dönemde de hız kesmeden birlikte devam ettireceğiz.

Sağlık hizmetlerimizin temel birimini oluşturan meslektaşlarımıza fedakârca çalışmalarından dolayı şükranlarımı sunuyor, ülkemizin en uç noktasına kadar bu hizmeti sağladıkları için ayrıca minnettarlığımı da ifade ediyorum.

14 Mayıs’ı eczacılığın anlam ve öneminin hatırlanmasına, mesleğe ömür, emek, katkı ve gönül vermiş, çok değerli hizmetleriyle ve gayretleriyle değer kazandırmış eczacılarımızın yâd edilebilmesine bir vesile saymaktayım.

Bu vesile ile eczacı bir milletvekili olarak tüm Eczacılarımızın 14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü’nün kutluyor, hayırlı ve bereketli çalışmalar diliyorum.

Ecz. Mustafa AÇIKGÖZ

AK PARTİ Nevşehir Milletvekili

TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi