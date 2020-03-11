Açıkgöz, “İstiklal Marşı, Yerli ve Millî Mücadelenin Nişanesidir”

“İstiklal Marşı, Yerli ve Millî Mücadelenin Nişanesidir”

12 Mart İstiklal Marşı’mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizde kabul edilişinin 99. yıl dönümünde, 12 Mart 1921 tarihinde, ilk günkü milli birliği ve beraberliği bugün de yüreğimizde hissediyoruz.

Gönlü bayrak, millet, devlet ve iman aşkıyla dolu vatan şairi merhum Mehmet Akif ERSOY; dönemin işgalci güçlerine karşı vakur duruş sergileyen Anadolu’nun kahraman insanının ruhunu, mücadelesini, yerli ve millî ittifakını İstiklal Marşı ile tüm dünyaya haykırmıştır. İstiklal Marşı, milli mücadelenin evrensel beyannamesidir. İslam coğrafyasının geleceğini Anadolu’nun bekasıyla özdeşleştiren Akif; umudun, mücadelenin, dirilişin kaynağı olarak Anadolu’yu göstermiştir. Bugün de dünya mazlumlarının umudu Türkiye’dir.

Bizlere “Asım’ın Nesli”nin gelecek nesillere örnek olacağını söyleyen Akif, yerli ve milli duruşun sembolü, vatanını imanla sevmiş bir dava insanı olarak da örnek şahsiyet olmuştur. Bugün de milli birlik ve beraberlik içerisinde, hep birlikte aynı bilinç ve sorumlulukla milletimizin, ülkemizin bekası için çalışma azmimizi yılmadan yorulmadan devam ettireceğiz.

15 Temmuz’da hainler karşısında kendilerini siper eden kahraman milletimiz, özündeki iman ve vatan sevgisinin nesiller boyunca devam ettiğini, edeceğini de bir kez daha tüm dünyaya ilan etmiştir. ‘Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.’ ve ‘Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak’ düsturumuzdan da gerek yurt içinde gerekse yurt dışında asla taviz vermeyeceğiz.

Mazlumların sığınağı, masumların hamisi, Müslümanlar’ın gür sesi Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde milletimizle bir ve beraber olarak haklı mücadelesini tüm dünyada sürdürüyor. Terörle haklı ve karalı mücadelemiz devam ediyor. Zaman geçse de ülkemiz ve milletimiz üzerinde oynanmaya çalışılan oyunlar hiç değişmiyor. Kahraman güvenlik güçlerimizin devam ettirdiği ‘Barış Kalkanı Harekatı’ terörü bitirmeye yönelik bir harekattır. 80 milyon insanımızla, milyonlarca gönüldaşımızla i’la-yi kelimetullah için mücadele ediyoruz. Türkiye, yedi düvele karşı terör mücadelesi verirken bu basit bir mücadele değildir. Yıllarca ülkemizin ekmeğini yiyip, suyunu içen kimi hainler teröristlerle işbirliği yapmaktan çekinmediler. Türkiye, bugün de istiklal ve istikbal mücadelesi vermektedir.

Bu yüce destanı İstiklal Marşı’mızın dizelerinde anlatan “Vatan Şairi” mizi, sayısız kahramanımızı rahmetle yâd ederken, son sözü yine üstadın dizelerine bırakıyorum.

“Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.

Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:

Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;

Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal.”

Asırlardır hür yaşamış bayrağımızın, şanlı milletimizin ilelebet hakkıdır istiklal. İstiklal Marşı’ mızın kabulünün 99.yılını kutluyor; vatan ve millet sevgisinin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının en güzel ifadesi olan İstiklal Marşı’mızı bize armağan eden milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u saygıyla, minnetle yâd ediyorum. İstiklal Marşı’mızın her kelimesini tüm vatandaşlarımız; tam anlamıyla kalben öğrenmeli, bu mesajları iyi anlamalı ve geleceğe bu anlamda güçlü yürümelidir. Hakk’a tapan milletimizin, haklı olan mücadelesi uğrunda kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. “Hilal” imiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve yüce ecdadımıza da Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

Ecz. Mustafa AÇIKGÖZ

AK PARTİ Nevşehir Milletvekili

TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi