Açıkgöz, "İrade Milletimizin"

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Milletvekilleri ve çok sayıda bürokratın katıldığı programlar sırasıyla; Karşıyaka Mezarlığında 15 Temmuz Şehitliği ziyareti, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı ziyareti, TBMM Şeref Holünde anma töreni, “Foto Muhabirlerinin Gözüyle 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi” isimli fotoğraf sergisi ziyaretiyle devam etti.

Açıkgöz yaptığı açıklamasında, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzde bizler dün olduğu gibi bugün de yarın da milletimizle beraberiz. Akıllarını kiraya vermişlere, hain FETÖ’ye alçakça hizmet edenlere üç yıl önce olduğu gibi hiçbir zaman kahraman milletimiz fırsat vermeyecektir. 15 Temmuz hain darbe gecesinde aziz hemşerilerimizle Nevşehir Valiliğimiz önünde hemhal olarak konuştuklarımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. ‘Alçaklara, hainlere bu ülkeyi devletimizi, Reis’imizi yedirmeyeceğiz. Allah’a çok şükür bizim şehrimizde bir şey yok. Valimizden, Allah razı olsun. Şimdi, bugün ülkemize sahip çıkma günü. Bugün sahip çıkmayacaksak kimse yaşamasın.... Her zamanki gibi 15 Temmuz gecesinde de Nevşehir, Reis' ine, milletine, devletine, bayrağına sahip çıktı. Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, kahraman milletimiz demokrasi destanını yazdı. Vatanımıza hep birlikte sahip çıktık, bundan sonra da sahip çıkacağımızı gösterdik. Artık şunu herkes çok iyi biliyor ki dahili ve harici alçakların ve hainlerin tek dertleri "TÜRKİYE"... Ama şunu ya bilmiyorlar ya da hep unutuyorlar, bu yüce milletimiz her zaman ülkesine, milletine, bayrağına, devletine, liderine, Reis'ine sahip çıktı, sahip çıkacak. Çünkü bu aziz millet için vatan, millet, bayrak, ezan, devlet söz konusu olduğunda gerisi her zaman teferruattır. 15 Temmuz Alçak Darbe Girişimini Unutmadık UNUTTURMAYACAĞIZ! Şehitlerimiz toprağa düştüler ancak şanlı bayrağımızı düşürmediler. Şehadete yürüyen Nevşehirli hemşerilerimizden Demet Sezen’i, Hamza Irmak’ı ve tüm şehitlerimizi; rahmet, minnet ve hayır dua ile yâd ediyoruz. Gazilerimize de minnetlerimizle birlikte, sağlıklı ömürler diliyoruz. Fedakâr aileleri de aziz milletimizin baş tacıdır. Millet yenilmez, irade bizim, vatan bizim. Aziz ülkemizi bize vatan kılanlara selam olsun… O alçak darbe girişiminden 24 saat geçmeden kalkışma, milletimizin feraseti, birlik ve beraberliği ile sonlandırıldı. Hiçbir zaman darbe girişiminde bulunanlar kazanlar olamadı, olamayacak da! Milletimiz ve milli egemenlik sonsuza kadar bu kutsal vatanımızda var olacaktır.” dedi.