Açıkgöz, "Egemenlik, Yüce Milletimizindir"

TBMM'deki törenlere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, TBMM Başkanımız Sn Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sn Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekillerimiz Sn Binali Yıldırım ve Sn Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanımız Sn Naci Bostancı ve Bakanlarımız katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, TBMM Başkanımız Sn Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan hitaplarını gerçekleştirdiler.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

''Sözlerimin hemen başında ülkemizin bekası uğrunda can veren kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum.

''ÇIPLAK ELLERİYLE TANKLARI DURDURAN CESARET ABİDELERİNİN HAKKINI ÖDEYEMEYİZ''

O gece özgürlüğüne ezanına bayrağına devletine sahip çıkan milletimin tüm fertlerine milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Fedakarlıkları ile o karanlık geceyi kardan aydınlık bir sabaha kavuşturan yiğitlerin hakkını asla ödeyemeyiz. O gece çıplak elleriyle tankları durduran cesaret abidelerinin hakkını ödeyemeyiz.” Dedi.

“Egemenlik Yüce Milletimizindir”

Açıkgöz de anma programının ardından yaptığı açıklamasında, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzde bizler dün olduğu gibi bugün de yarın da milletimizle beraberiz. Akıllarını kiraya vermişlere, hain FETÖ’ye alçakça hizmet edenlere üç yıl önce olduğu gibi hiçbir zaman kahraman milletimiz fırsat vermeyecektir. 15 Temmuz hain darbe gecesinde aziz hemşerilerimizle Nevşehir Valiliğimiz önünde hemhal olarak konuştuklarımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. ‘Alçaklara, hainlere bu ülkeyi devletimizi, Reis’imizi yedirmeyeceğiz. Allah’a çok şükür bizim şehrimizde bir şey yok. Valimizden, Allah razı olsun. Şimdi, bugün ülkemize sahip çıkma günü. Bugün sahip çıkmayacaksak kimse yaşamasın.... Her zamanki gibi 15 Temmuz gecesinde de Nevşehir, Reis' ine, milletine, devletine, bayrağına sahip çıktı. Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, kahraman milletimiz demokrasi destanını yazdı. Vatanımıza hep birlikte sahip çıktık, bundan sonra da sahip çıkacağımızı gösterdik. Artık şunu herkes çok iyi biliyor ki dahili ve harici alçakların ve hainlerin tek dertleri "TÜRKİYE"... Ama şunu ya bilmiyorlar ya da hep unutuyorlar, bu yüce milletimiz her zaman ülkesine, milletine, bayrağına, devletine, liderine, Reis'ine sahip çıktı, sahip çıkacak. Çünkü bu aziz millet için vatan, millet, bayrak, ezan, devlet söz konusu olduğunda gerisi her zaman teferruattır. Aziz ve kahraman milletimizle 15 Temmuz’da da olduğu gibi hep birlikte canımızı feda ederek kutsalımıza sahip çıktık. “Egemenlik, Yüce Milletimizindir” ‘Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız.’ Hep birlikte meydanlarda milli irade ve demokrasi nöbetleri tuttuk. Biz hep ‘Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ dedik. Ay yıldızlı şanlı bayrağımızla aziz vatandaşlarımızı, gece gündüz demeden meydanlarda olduk. Güçlü devletimizle, istikrarlı hükümetimizle eski Türkiye anlayışını hafızalardan sildik. Vizyonu, misyonu ve hedefi olan Güçlü Türkiye, uluslararası kamuoyunda da söz sahibi olan bir ülkedir. Türkiye, rol biçilen üçüncü sınıf bir devlet değil; tarihe yön vermiş bir medeniyetin, kahraman ecdadımızın evlatlarının ülkesidir.15 Temmuz Kanlı Darbe Girişimini Unutmadık, UNUTTURMAYACAĞIZ! Şehitlerimiz toprağa düştüler ancak şanlı bayrağımızı düşürmediler. Şehadete yürüyen Nevşehirli hemşerilerimizden Demet Sezen’i, Hamza Irmak’ı ve tüm şehitlerimizi; rahmet, minnet ve hayır dua ile yâd ediyoruz. Gazilerimize de minnetlerimizle birlikte, sağlıklı ömürler diliyoruz. Fedakâr aileleri de aziz milletimizin baş tacıdır. Millet yenilmez, irade bizim, vatan bizim. Aziz ülkemizi bize vatan kılanlara selam olsun… O alçak darbe girişiminden 24 saat geçmeden kalkışma, milletimizin feraseti, birlik ve beraberliği ile sonlandırıldı. Hiçbir zaman darbe girişiminde bulunanlar kazanlar olamadı, olamayacak da! Egemenlik, yüce ve kahraman milletimizindir. Milletimiz ve milli egemenlik sonsuza kadar bu kutsal vatanımızda var olacaktır.” dedi.





