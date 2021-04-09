Açıkgöz, "Cumhurbaşkanımızdan Çiftçimize Müjde"

Cumhurbaşkanımızdan Çiftçimize Müjde

AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, TMO Genel Müdür Yardımcısı, ilgili Daire Başkanları, Ziraat Odaları Başkanları, Tarım Kredi Kooperatifi Başkanları ve çevre illerden hazirunun katılım sağladığı Nevşehir Ticaret Borsası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen “patates” konulu toplantıda hitaplarını gerçekleştiren AK Parti Nevşehir Milletvekili, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Mustafa Açıkgöz patates alımı ve ücreti konusunda bilgilere ve müjdeye vurgu yaptı.

Sosyal medya hesaplarından da müjdeyi paylaşan Açıkgöz,

“Patates Üreticimizin Yanındayız”

ÇKS’ye kayıtlı çiftçilerimizin 2020 yılı mahsulü olan patatesi, 85 kuruştan TMO tarafından alımı yapılacaktır.

Üreticimize, çiftçimize, #SevdamızNevşehir’imize

HAYIRLI OLSUN.

Salgın sürecinde otel, lokanta vb. toplu tüketim yerlerinde yaşanan talep daralması nedeniyle yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda patates ve soğan satışları gerilemiştir. Patates ve soğan piyasalarında ortaya çıkan bu durumun çiftçilerimizi olumsuz etkilememesi ve stoklardaki ürünün ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılması amacıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) patates ve kuru soğan tedariki ve dağıtımı ile görevlendirilmiştir.

Emekleri için başta Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’a, Bakanımız Sn Bekir Pakdemirli’ye, İl Başkanımız Sn Ali Kemikkıran’a ve AK teşkilatlarımıza teşekkür ediyoruz.

Üreten çiftçimizin her daim yanındayız.

#SevdamızNevşehir #patates #tarım #Nevşehir” dedi.