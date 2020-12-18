Açıkgöz, "CHP Demek?"

​AK Parti Nevşehir Milletvekili Açıkgöz açıklamasında şunları ifade etti; ”Cumhuriyet Halk Partisi Nevşehir İl Başkanı Sayın Kamil Gülmez sözde bize cevap vermiş ancak temsil ettiği zihniyetin milletimizin milli ve manevi değerlerinden, inancından, kutsal değerlerinden, sevincinden ne kadar uzak olduklarını da bu açıklamalarında tekrar itiraf etmiştir. Yalan, iftira, ötekileştirme İnönü’den itibaren baktığımızda sizlerin zihniyeti olmuştur. Bizler sizin gibi polemik üretmeyiz;vatandaşımızın mutlu, huzurlu yarınları için dev eserler ve projeler üretiriz. Nevşehir’imiz AK hizmetlerle köyden beldeye, beldeden ilçeye, ilçeden il merkezine kadar bezenmiş durumdadır. Gelişen, büyüyen, üreten Nevşehir; Güçlü Türkiye için gece gündüz demeden AK kadrolar olarak hep birlikte çalışıyoruz ancak sizlerin bu iftiralarına da şaşırmıyoruz. Çünkü kulağınız var duymuyor, gözünüz var görmüyor…

CHP Genel Başkanınızın ve parti sözcülerinizin hayatları ve siyasetleri yalan olmuştur. Bunun bir çokörneği var ama en önemlisi de her seçim öncesi ‘kaybedersem bırakıyorum’ diyor milleti ve kendi seçmeninin her seferinde kandırıyor. Siyasette küme düşme olsaydı, CHP kesin küme düşerdi çünkü 18 yılda 15 seçim ve 3 referandum kaybeden CHP’ye Nevşehir İl Başkanının sözleri üzerine soruyorum; Amerika’dan medet ummak ve Batı’ya şikayetlenmekten başka ne yaptınız? Unutmadan; CHP demek; şantaj, şiddet, taciz, tecavüz olmuş!

Sizleri milletimizin vicdanlarına havale ediyoruz…”açıklamasında bulundu.