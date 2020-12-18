Açıkgöz, "CHP Demek?"
AK PARTİ Nevşehir Milletvekili, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi, Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mustafa Açıkgöz, Cumhuriyet Halk Partisi Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez’e cevap verdi.
AK Parti Nevşehir Milletvekili Açıkgöz açıklamasında şunları ifade etti; ”Cumhuriyet Halk Partisi Nevşehir İl Başkanı Sayın Kamil Gülmez sözde bize cevap vermiş ancak temsil ettiği zihniyetin milletimizin milli ve manevi değerlerinden, inancından, kutsal değerlerinden, sevincinden ne kadar uzak olduklarını da bu açıklamalarında tekrar itiraf etmiştir. Yalan, iftira, ötekileştirme İnönü’den itibaren baktığımızda sizlerin zihniyeti olmuştur. Bizler sizin gibi polemik üretmeyiz;vatandaşımızın mutlu, huzurlu yarınları için dev eserler ve projeler üretiriz. Nevşehir’imiz AK hizmetlerle köyden beldeye, beldeden ilçeye, ilçeden il merkezine kadar bezenmiş durumdadır. Gelişen, büyüyen, üreten Nevşehir; Güçlü Türkiye için gece gündüz demeden AK kadrolar olarak hep birlikte çalışıyoruz ancak sizlerin bu iftiralarına da şaşırmıyoruz. Çünkü kulağınız var duymuyor, gözünüz var görmüyor…
Sizleri milletimizin vicdanlarına havale ediyoruz…”açıklamasında bulundu.