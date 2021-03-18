Açıkgöz, “Çanakkale, Şanlı Ordumuzun Kutlu Zaferidir”

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıl Dönümü

AK Parti Nevşehir Milletvekili, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Mustafa Açıkgöz’ün 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü münasebetiyle yayımladıkları mesajları:

“Çanakkale, Şanlı Ordumuzun Kutlu Zaferidir”

18 Mart 1915 tarihi, gerek taarruz gerekse savunma savaşlarının başarılarıyla dolup taşan Türk kahramanlık tarihinin en gurur verici ve en parlak sayfalarından biridir. Aziz milletimizin bir ve beraber olarak küllerinden yeniden doğduğu, dirilişinin şanlı destanıdır.

Ecdadımızın bin bir zorluk ve yoklukla, çağın en gelişmiş devletleri karşısında verdiği bu var oluş kavgası, bir milletin uyanıp şahlanmasının tetikleyicisi olmuş; ‘Milli Mücadele'ye de öncülük etmiştir.

Çanakkale; tarihe yön vermiş kahraman milletimizin diriliş ruhudur, Türk-İslam ordularının yıkılmaz kapısıdır. Gazi Mustafa Kemal’in liderliğinde şanlı ordumuz ve aziz milletimiz yedi düvele şunu öğretmiştir: “Çanakkale Geçilmez”

Her yönüyle bir maneviyat hazinesi olan bu harp, hem Türk askerinin cesaretini ve gücünü hem de doğusundan batısına güneyinden kuzeyine Türk milletinin birlik ve beraberlik içerisinde, fedakârlığını ve imanını bir kez daha tüm dünyanın gözleri önüne sermiştir.

Hak davası uğrunda ölümü öldüren kahraman milletimiz; Çanakkale ruhuyla “Tek Vatan, Tek Millet, Tek Devlet, Tek Bayrak” uğrunda canlarını siper eden kahraman milletimiz; Anadolu’nun ilelebet vatanımız kalacağını dünyaya bir kez daha göstermiştir. Türk milleti, geçen her günde bir öncekinden daha güçlenerek İslam coğrafyalarının ve İslamiyet’in sancaktarı olmuştur. Varlığımızın ve sorumluluğumuzun daima farkındayız. Bu sorumluluğumuzu bize miras bıraka kahramanlarımıza vefa borcunu ödemek için çalışıyoruz.

Gururla kutladığımız Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde, şehadetleriyle yıllar ötesine ders olmayı başarmış Çanakkale şehitlerimizi rahmet, minnet ve özlemle yâd ediyor; başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm destan kahramanlarımızın aziz hatıralarını tarihe addediyoruz.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü 106. yıl dönümünde; ülkemizin bağımsızlığı, milletimizin birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını hiçe sayarak ölüme koşan, bu mukaddes toprakları bize emanet eden, kanıyla, canıyla bu toprakları vatan kılan, kahraman şehitlerimizi rahmet; fedakâr gazilerimizi de minnet ve şükran duygularımızla yâd ediyoruz.

Mustafa AÇIKGÖZ

AK PARTİ Nevşehir Milletvekili

TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi