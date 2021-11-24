Açıkgöz, "24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun"

24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

İlk olarak görevi başında şehadete ulaşan şehit öğretmenlerimizi, şehidimiz Aybüke Yalçın’ı, şehidimiz Necmettin Öğretmen’i ve bu yıl ebediyete intikal eden ilk öğretmenim, canım babam Vehbi Hocamızı ve ebedi dünyaya göç eyleyen tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum.

Öğretmen, yeni neslin içerisindeki cevheri sabırla ve emekle işleyen sanatkârdır. Türkiye, gelecekteki hedeflerine kendini yenileyen, genç nesilleri dünün ve bugünün şartlarına göre değil, yarının şartlarına göre geleceğe hazırlayabilecek öğretmenlerimizle ulaşacaktır. Sınıfların ve okulların çocuk sesleriyle bezendiği, yeni normalle yüz yüze eğitimde fedakârca emek veren tüm öğretmenlerimize de minnettarız.

Bizlerin ve güçlü Türkiye’nin en büyük mirasçısı olan ‘Teknofest Kuşağı’, ‘Asım’ın Nesli’, bilgili, donanımlı, eğitimli, ihlaslı, geleceğe yön veren ve geleceğe güvenle yürüyen bir nesildir. Genç neslimizin en modern ve en iyi eğitim imkânlarına kavuşması için ülkemizin her köşesinde 19 yıldır en büyük yatırımı eğitime, eğitim altyapısına ve modern imkânlarla milletimizin geleceği çocuklarımıza yaptık, milletimizin geleceğine yatırım yapmaya da devam edeceğiz. İnsana yapılan her yatırım, insanın yetişmesine verilen her emek bizim nazarımızda kutsaldır.

Yeni Türkiye’nin başkahramanları millî ve yerli değerlerimize sahip siz kıymetli öğretmenlerimizsiniz. Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi M. Kemal’e “Başöğretmenlik” unvanının verildiği bu anlamlı günde, yurt içinde ve yurt dışında görev yapan, bugünlere ulaşmamızda emeği geçen öğretmenlerime, babam Vehbi Öğretmen’e ve eli öpülesi siz değerli öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.

Görevini üstün fedakârlıkla yerine getiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, ne yapsak da haklarını ödeyemeyeceğimizi de belirtmek istiyorum.

Saygılarımla…

Ecz. Mustafa AÇIKGÖZ

AK PARTİ Nevşehir Milletvekili

TBMM Başkanlık Divan Üyesi