Açıkgöz, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüz Kutlu Olsun"

“10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlu Olsun”

Hakkaniyet sahibi anlayışla çalışan; vatandaşlarımızın hassasiyetlerini gözeterek, doğru ve etkili bir şekilde kamuoyunu bilgilendiren, salgınla kararlı mücadelemizde gönülden destek veren başta Nevşehir’imiz yerel basın mensuplarımıza, ulusal basın temsilcilerimize ve tüm basın mensuplarımıza aziz milletimiz adına ayrı ayrı minnettarım.

“Doğru ve dürüst habercilik anlayışı güçlü Türkiye vizyonumuza katkı sağlayacaktır”

Sevdamız Nevşehir’imizde ve ülke genelimizde; yalan ve dezenformasyona karşı hakikat mücadelemizde siz değerli gazetecilerimizin sorumluluğu ve katkısı da büyüktür. Basın özgürlüğünden hiçbir vakit vazgeçmedik ancak bu kavramın istismar edilmesine, ülkemize karşı kara propaganda aracı olarak kullanılmasına da hep birlikte müsaade etmeyeceğiz. Nevşehir’imizin huzurunun ve düzeninin korunması, şehrimizin en iyi şekilde tanıtılması, kamu kurumlarındaki hizmetlerin anlatılması adına ve daha birçok alanda bizlere destek olan, rehberlik eden, turizm, tarım, sanayi, üretim ve spor alanlarında kendini her geçen gün geliştiren Nevşehir’imizin adeta vitrini olan siz güzide basınına ve basın mensuplarına şahsım ve Nevşehirli hemşerilerim adına şükranlarımı ve minnetlerimi sunuyorum. Vatandaşlarımızın haber alma hakkını her an fedakârlıkla sağladığınız için sizleri kutluyorum ve sizlere teşekkürleri bir borç biliyorum. “Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ile Güçlü Türkiye” vizyonuyla geleceğe güvenle yürüyen Nevşehir’imiz ve Türkiye’miz için yazılı/görsel/sanal basının önemini gayet iyi biliyoruz. Bu anlamda sizler Türkiye’nin bu evrensel başarılarını dünyaya anlatmada yerli ve millî sorumlulukla, azimle çalışıyorsunuz.

Fedakârlık mesleğini en iyi şekilde icra eden, demokrasi, ahlak ve toplumsal sorumluluk bilincini kendine ilke edinen gazetecilerimize bu kutlu görevlerinde başarılar diliyor; il merkezimizdeki ve ilçelerimizdeki yerel gazete, dergi, radyolarda çalışan tüm gazetecilerimiz ile yaygın basın ve haber ajansları temsilcilerimizin, tüm basın emekçilerimizin “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” nü kutluyor, aileleri ve sevdikleri ile birlikte sağlık ve esenlik dolu günler diliyorum; görevleri başında vefat eden gazetecilerimize ve basın mensuplarımıza da Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Saygılarımı ve muhabbetlerimi sunuyorum.

Ecz. Mustafa AÇIKGÖZ

AK PARTİ Nevşehir Milletvekili

TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi