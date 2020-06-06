Acıgöl'den Çiftçiye Müjdeli Haber

KOP İdaresince desteklenen SÜNE İLE BİYOLOJİK MÜCADELE PROJESİ kapsamında üretim ünitesi kuran ilçe tarım ve orman müdürlüğü pazazitoid üretimine başlayarak Acıgöl de süne zararlısına karşı üretilen parazitoidlerin araziye salınımını gerçekleştirdi. İlçe Kaymakamı Doğukan KOYUNCU ve İlçe Belediye Başkanı Ercan ERTAŞ ın da katılımı ile böcek gerçekleştirilen salınımlar bölge çiftçilerine de umut oldu

İlçe Kaymakamı KOYUNCU projenin büyük bir başarı örneği olduğunu buğdayın ülkemiz ekonomisi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu bu projenin de inşallah diğer ilçelerde de örnek teşkil etmesini ve ilçe müdürlüğü çalışanlarına corona süreci boyunca projenin gerçekleşmesi için gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayıda ayriyeten teşekkür ederek sözlerine son verdi.

Belediye Başkanı Sayın Ertaş; "Böyle büyük bir başarının İlçemizden çıkmış olmasından duyduğu sevinci dile getirirken Acıgöl olarak sürekli ilkleri yapan başarı ve projeleri ile kendinden söz ettiren bir ilçe olduğumuzu ve İlçe Tarım Müdürlüğü çalışmalarının hız kesmeden devam eden çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek ülke olarak ekilmeyen bir karış toprak bırakmadan üretime devam etmemiz gereken bu süreçte biz de İlçe Müdürlüğümüzün ve çiftçilerimizin yanındayız diyerek Türkiye de ilk defa gerçekleştiren ilçe olmaktan duyduğu gururu belirterek sözlerine son verdi.

Sarımsak, gübre kompost gibi dev projeler ile başlayan sürecin süne de biyolojik mücadele ile devam etmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirten İlçe müdürü DÜZGÜN projeler ve kooperatif çalışmalarımız bir ekip sinerjisi ile mümkün olabilmekte bu sebepten dolayı çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim bu mutluluklar bizde yeni heyecanlara kapı aralayarak yeni projelere ufuk olmakta bizde yeni proje ve girişimler ile çiftçilerimize daha fazla hizmet etmeye devam edeceğiz dedi