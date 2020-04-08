Acıgöl’de vefa destek grubu çalışmaya devam ediyor

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir ili genelinde tüm ilçelerde, ilçe kaymakamlıkları tarafından oluşturulan vefa destek grupları 65 yaş üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.

Acıgöl Vefa Sosyal Destek Grubu özellikle Korona virüs tedbirleri kapsamında risk altında bulunan ve sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlıların kimi zaman maaşlarını çekip evlerine kadar götürüyor, kimi zaman ise ihtiyaçlarını bizzat kendilerine iletiyor.