Acıgöl'de lavanta hasadı başladı

Bölgede ilk olarak hasat edilen ve yağı elde edilen lavantalar yine tarımda ilkleri yaşatan Acıgöl ilçesinden geldi bölgede fide üretimi yaparak isteyene fide temini yaparak hasat sonrası üreticinin yağınıda litresi 100 euro ya kadar alabileceklerini bildiren ilçe müdürü Taner DÜZGÜN Acıgöl için tarımda bir politika belirledik köy ve bölge bazında çalışmalar yapıyoruz bölgenin kaba yem ihtiyacını karşılıyor ve üretiyoruz bir köyümüzde sarımsağımızı katma değer oluşturarak değerlendiriyoruz bir köyümüzde gübre üretiyoruz kıraç bolgelerde lavanta başlattık bunun yanında nane yağı gibi girişimlerimiz var

Bölgede KOP idaresince de desteklenen 2018 projelerimizin sonuna geldik /2019 da 11 proje vererek en yüksek proje veren ilçe olan Acıgöl ilçe tarım olarak 5 projemiz mülakata çağrılmıştır bunlarında kabul görmesi ile 2019 da yatırımlara devam edecegiz inşallah dedi

Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2019, 15:33