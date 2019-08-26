Acıgöl'de lavanta hasadı başladı

Bölgede ilk olarak hasat edilen ve yağı elde edilen lavantalar yine tarımda ilkleri yaşatan Acıgöl ilçesinden geldi bölgede fide üretimi yaparak isteyene fide temini yaparak hasat sonrası üreticinin yağınıda litresi 100 euro ya kadar alabileceklerini bildiren ilçe müdürü Taner DÜZGÜN Acıgöl için tarımda bir politika belirledik köy ve bölge bazında çalışmalar yapıyoruz bölgenin kaba yem ihtiyacını karşılıyor ve üretiyoruz bir köyümüzde sarımsağımızı katma değer oluşturarak değerlendiriyoruz bir köyümüzde gübre üretiyoruz kıraç bolgelerde lavanta başlattık bunun yanında nane yağı gibi girişimlerimiz var
Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2019, 15:33