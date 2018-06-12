Acıgöl İlçe Entegre Hastanesi Törenle Hizmete Açıldı

AK Parti Nevşehir Milletvekili, 27. Dönem AK PARTİ Nevşehir milletvekili adayı Mustafa Açıkgöz, yapımı tamamlanan Acıgöl İlçe Hastanesinin açılış töreninde sağlıkta gerçekleştirilen reformlara vurgu yaptı. Açıkgöz konuşmasında; ”Sağlıkta reform yapan AK kadrolar gece gündüz demeden milletimizin huzuru, sağlığı, mutlu yarınları için çalıştı. 24 Haziran’da vereceğiniz oylar ile Türkiye şahlanacak; milletimiz kazanacaktır. Rekorlar ilçemiz Acıgöl’ümüze hastanemiz hayırlı olsun. Vakit, Acıgöl Vakti.” dedi.

Konuşmasının devamında “AK PARTİ’nin attığı temeller yerinde kalmadı, yükseldiler, işte görüyorsunuz. Son 16 yılın muhasebesini yaptığımızda en başarılı olduğumuz alanlardan biri sağlıktır. Eski Türkiye’de hastane, ilaç, doktor kuyrukları hasta vatandaşımızı canından bezdiriyordu. Sağlıkta reform yapan AK kadrolar gece gündüz demeden milletimizin huzuru, sağlığı, mutlu yarınları için çalıştı, çalışmaya da devam ediyor. Başta sağlık alanındaki kalkınma hamlesinin kesintiye uğramasına fırsat vermeyiniz. Bunun için 24 Haziran seçimleri büyük önem taşıyor. 24 Haziran’da yeni Türkiye vizyonunda milletimizin adayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye vereceğiniz oylar ile Türkiye şahlanacak; milletimiz kazanacaktır. Rekorlar ilçesi Acıgöl her şeyin en iyisine layıktır. Rabbim, hayırlı ve uğurlu eylesin. Hastanemizin ilçemize kazandırılmasında emeği olan başta milletimizin lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a, Başbakanımıza, Sağlık Bakanımıza, , valimize, milletvekillerimize, belediye başkanımıza, sağlık çalışanlarımıza, AK kadrolarımıza; şahsım ve hemşerilerim adına teşekkür ediyorum.

Her hekime bir oda prensibiyle muayene oda sayısını 266’ya çıkardık. Bu sayede muayene sayısını 950 binden 2,50 milyona ulaştırdık.

2002 yılında %39 olan sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranını 2017 yılı itibariyle %71,7 seviyesine ulaşmıştır.

ACİL DURUMU EKİBİMİZ 7/24 GÖREVDE

Nevşehir’de 112 acil istasyon sayısını 10’dan 14’e; 112 acil ambulans sayısını 10’dan 31’e çıkardık.

HASTANELERİMİZİ 5 YILDIZLI OTEL KONFORUYLA BULUŞTURDUK

Hasta odalarımızı nitelikli yani içerisinde banyosu-lavabosu ve en fazla iki hasta yatağı olan konforlu odalara dönüştürdük, dönüştürmeye de devam ediyoruz.” Dedi.

Açılış töreni, hastanenin gezilmesi ve hatıra fotoğrafı çekiminden sonra son buldu.

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2018, 12:18