Acıgöl, Derinkuyu ve Kozaklı TOKİ Kura Tarihleri Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın desteğiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde kura tarihleri belirlendi.

Yüzde 10 peşinat, 240 ay sabit vade

Proje ile 100 bin dar gelirli ailenin kira öder gibi; yüzde 10 peşinat, aylık 894 liradan başlayan sabit taksitlerle ev sahibi olacak. Yatay mimari anlayışıyla İnşa edilecek konutlar 2+1 brüt 75 ve 85 metrekare ile 3+1 brüt 100 metrekare olacak.





Türkiye genelindeki proje kapsamında vatandaşların konut finansmanının sağlanması için hem kamu hem de katılım bankaları hizmet verecek.



