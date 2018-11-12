Acıgöl'de 10 Kasım Anma Programı Düzenlendi

Acıgöl'de 10 Kasım Atatürk'ün Ebediyete İntikalinin 80. Yılı Anma Programı çerçevesinde ilk tören Acıgöl Hükümet Konağındaki Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık Makamı çelengi İlçe Kaymakamı İsmail ERDOĞAN ve Belediye Başkanlığı çelengi Belediye Başkanı Ercan ERTAŞ tarafından sunularak başlandı. Çelenk sunma törenine bütün resmi kurum idarecileri,bütün okullar, Sivil Toplum Kuruluşları, Şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Saat 09:05'te sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşımız okundu.

Daha sonra saat 10.00'da Acıgöl Belediyesi Şehit Uğur İPEK Kültür Merkezi Konferans salonunda günün anlam ve önemini belirten program düzenlendi.

Acıgöl'de 10 Kasım Atatürk'ün Ebediyete İntikalinin 80. Yılı Anma Programı çerçevesinde ilk tören Acıgöl Hükümet Konağındaki Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık Makamı çelengi ve Belediye Başkanlığı çelengi sunma programından sonra; Acıgöl Beleriyesi Şehit Uğur İPEK Kültür Merkezi Konferans Salonunda İlçe Kaymakamı İsmail ERDOĞAN, İlçe Belediye Başkanı Ercan ERTAŞ, Jandarma Komutanı Ercumet UYAN, İlçe Emmiyet Amiri Mustafa ve ve diğer bütün resmi kurum idarecileri,bütün okullar, Sivil Toplum Kuruluşları, Şehit yakınları ve gaziler katılımıyla Salon proğramı düzenlendi.

Salon Programında;Saygı Duruşu, İstiklal Marşı, Günün Anlam ve Önemini Belirten Konuşma, Belgesel-Atatürk'ün Hayatı, Şiir, Atatürk'e ait anılar, 10 Kasım Oratoryosu ve Atatürk'ün sevdiği türküler okunduktan sonra kapanış yapıldı.