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AA Yılın Fotoğrafları oylaması devam ediyor
Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına sizde katılın
Nevşehir 08.12.2019, 15:08 08.12.2019, 15:17
Nevşehirli hemşehrimiz AA Muhabiri Behçet Alkan’ın fotoğrafı Anadolu Ajansı yılın fotoğrafı yarışmasında.
Fotoğraf; Suriye'nin kuzeydoğusunda Türk askerinin, Barış Pınarı harekatı çerçevesinde Tel Halaf halkına gıda, ekmek dağıtımının yanı sıra çocukları da çikolata ve şekerle sevindirdiği anının yer aldığı "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafıdır.
"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>
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