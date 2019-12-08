AA Yılın Fotoğrafları oylaması devam ediyor

Nevşehirli hemşehrimiz AA Muhabiri Behçet Alkan’ın fotoğrafı Anadolu Ajansı yılın fotoğrafı yarışmasında.

Yarış 3 fotoğraf arasında geçiyor. Siz de Behçet Alkan’ın fotoğrafına oy vererek hem Nevşehir’in adını Türkiye’ye duyurmuş hem de Türk askerinin gittiği her yere sevgi ve merhamet götürdüğünü dünyaya göstermiş olursunuz.

Fotoğraf; Suriye'nin kuzeydoğusunda Türk askerinin, Barış Pınarı harekatı çerçevesinde Tel Halaf halkına gıda, ekmek dağıtımının yanı sıra çocukları da çikolata ve şekerle sevindirdiği anının yer aldığı "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafıdır.

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