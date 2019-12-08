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AA Yılın Fotoğrafları oylaması devam ediyor

Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına sizde katılın

Nevşehir 08.12.2019, 15:08 08.12.2019, 15:17
AA Yılın Fotoğrafları oylaması devam ediyor
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Nevşehirli hemşehrimiz AA Muhabiri Behçet Alkan’ın fotoğrafı Anadolu Ajansı yılın fotoğrafı yarışmasında.

Yarış 3 fotoğraf arasında geçiyor. Siz de Behçet Alkan’ın fotoğrafına oy vererek hem Nevşehir’in adını Türkiye’ye duyurmuş hem de Türk askerinin gittiği her yere sevgi ve merhamet götürdüğünü dünyaya göstermiş olursunuz.

Fotoğraf; Suriye'nin kuzeydoğusunda Türk askerinin, Barış Pınarı harekatı çerçevesinde Tel Halaf halkına gıda, ekmek dağıtımının yanı sıra çocukları da çikolata ve şekerle sevindirdiği anının yer aldığı "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafıdır.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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