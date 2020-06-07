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3 Mahallede Su Kesintisi Yaşanacak
Nevşehir 07.06.2020, 12:23
İçme suyu ana isale hattındaki yenileme çalışmaları dolayısıyla, Nevşehir’in 350 Evler Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet ve Esentepe Mahallesi’nde su kesintisi yaşanacak.
Eski asbestli borular yerine daha sağlıklı ve uzun ömürlü polietilen (PE) boruların döşenmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar dolayısıyla 350 Evler, Esentepe ve Fatih Sultan Mehmet Mahalleleri’nde bir süre su kesintisi yaşanacağı bildirilirken Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Merkezi ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı.