3. Kez girdiği kongreden yine galip çıktı

NEVŞEHİR(MHA) 2015 Yılından bu yana il başkanlığı görevini sürdüren Kamil Gülmez'in yanı sıra Mustafa Akbel'in iki ayrı listesinin yarıştığı il kongresinde delegelerin teveccühü ile Kamil Gülmez yeniden il başkanlığına seçildi.

Dr. Süleyman Kurt ve Dr. Cuma Yorgancı'yı iki ayrı il kongresinde geride bırakan Başkan Kamil Gülmez, bu kez Mustafa Akbel'i geride bırakmayı başardı.

5 Yıllık süreçte CHP'nin Nevşehir'de 40 yıllık milletvekilliği özlemine son veren, il genelinde ve merkezinde partisinin oylarını artırmayı başaran CHP İl Başkanı Kamil Gülmez, yine partisinin il genel meclisi ve belediye meclisi üyesi sayısını da bu süre zarfında artırmayı başardı.

Partisinin il binasını genişleten ve daha modern bir mekan haline getiren İl Başkanı Kamil Gülmez, ilçe teşkilatlarının da kendi mülkiyetlerine sahip olmasına büyük önem verdi. En son Ürgüp ilçe teşkilatının kendisine ait parti binasına kavuşmasında büyük katkısı bulunan Başkan Gülmez'in önümüzdeki süreçte bu konuda Derinkuyu başta olmak üzere diğer ilçelerin de kendilerine ait parti binalarına kavuşmaları konusunda çaba sarf edeceği belirtiliyor.