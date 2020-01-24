25 Liraya Muhteşem Bir Serpme Kahvaltı!

İlimizin en iddialı restoranlarından 384 ET MANGAL meşhur metrelik kebapları ve ızgara çeşitlerinden sonra şimdi de serpme kahvaltısı ile adından sıkça söz ettiriyor. Üstelik Bol Çeşitli ve Lezzetli Kahvaltısı kişi başı 35 TL yerine artık sadece 25 tl.

KAHVALTININ ADRESİ!

Sabahın erken saatlerinde başlayan kahvaltı hizmeti öğlen saatlerine kadar devam ediyor.Çoğu tamamen organik ürünlerden oluşan serpme kahvaltıda envai çeşit ile dikkati çekiyor.

.