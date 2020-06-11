2020 Yılı Ulusal ve Uluslararası Olimpiyat Dereceleri

Bizler de Altınyıldız Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimizin başarısının haklı gururunu yaşamaktayız.

TÜBİTAK

Türkiye’nin Örnek Okulu Altınyıldız Koleji, Fen Lisesi, 2020 TÜBİTAK Liseler arası Proje Yarışmalarında 2 Matematik Projesinin Bölge Finallerine seçilmenin mutluluğunu yaşanmıştır. 2020 TÜBİTAK Bölge Finalisti seçilen Matematik projeleri;

1- Fibonacci ile Şifreleme

* Ayşe Rüveyda ÇİFTÇİ 10. Sınıf Fen Lisesi Öğrencisi

* Göktürk GÖK 10. Sınıf Fen Lisesi Öğrencisi

Danışman öğretmen; Mahmut ÖZLÜ

2- Trigonometrik Denklemleri Bir de Grafikle Çözün.

*Bahar AMUCA 11. Sınıf Fen Lisesi Öğrencisi

*Saadet ÖZER 11. Sınıf Fen Lisesi Öğrencisi

Danışman öğretmen; Mahmut ÖZLÜ

Nevşehir’de liseler arası TÜBİTAK Projeleri yarışmalarında şu ana kadar Türkiye 1.si ve Türkiye 4.sü olan ilk ve tek okuluz.

ULUSAL TALES MATEMATİK YARIŞMASI

Doğanın dili tüm akademik branşların temelini oluşturan matematik biliminin sevdirilmesini ve özendirilmesini, ulusal düzeyde ortak bir matematik kültürünün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, yaratıcı matematik düşünce sistemlerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen Ulusal Matematik Yarışmasında Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan öğrencimiz;

*Furkan Eren 9. Sınıf Fen Lisesi Öğrencisi

TÜRK BEYİN TAKIMI

Türkiye’nin Örnek Okulu, Nevşehir’in en iyi özel okulu olan Altınyıldız Eğitim Kurumları bünyesinde bulunan Özel Altınyıldız Fen Lisesi öğrencileri, Türk Beyin Takımının Türkiye geneli düzenlemiş olduğu “Beyin Olimpiyatları 2020 yarı finale katılmaya hak kazanmışlardır.

*Gökçem Eylül KÜLEKÇİ - 9. Sınıf Fen Lisesi Öğrencisi

*Furkan EREN - 9. Sınıf Fen Lisesi Öğrencisi

*Zeynep ORAL - 9. Sınıf Fen Lisesi Öğrencisi

ULUSLARARASI KANGURU MATEMATİK OLİMPİYATLARI

Kanguru Matematik Sınavı, Fransa merkezli "Kangourou Sans Frontieres" Derneğine bağlı olarak 80 ülkede uygulanıyor. “Kanguru Matematik Sınavı” da her yıl 6 milyon civarı katılan öğrenci sayısıyla önemli bir matematik Yarışmasıdır. Öğrencilerimiz Uluslararası Kanguru Matematik Olimpiyatlarına katılmışlar ve Türkiye finallerine katılmaya hak kazanmışlardır.

* Furkan EREN – 9. Sınıf Fen Lisesi Öğrencisi

* Hasan Kaan GEZGİN – 10. Sınıf Fen Lisesi Öğrencisi

* Ayşe Rüveyda ÇİFTÇİ – 10. Sınıf Fen Lisesi Öğrencisi

* Göktürk GÖK – 10. Sınıf Fen Lisesi Öğrencisi

* Mustafa CANITEZ – 11. Sınıf Fen Lisesi Öğrencisi

* Emre BİÇKES – 12. Sınıf Fen Lisesi Öğrencisi

* İlknur Ece GÜVENÇ – 12. Sınıf Fen Lisesi Öğrencisi

Öğrencilerimizi hepsini tebrik eder, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizin ailelerini kutlar, başarılarının devamını dileriz.