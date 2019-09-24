2000 Evler Mahallesine Yeni Park

Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, Zübeyde Hanım Caddesi 2000 Evler Mahallesi girişindeki 2000 Evler Cami karşısında bir süre önce yapımına başlanılan park tamamlanarak hizmete açıldı. Belediye ekiplerinin yoğun çalışması ile birlikte park alanına yeni fidan ve ağaçlar dikilirken ayrıca kauçuk zemin üzerine çocuk oyun grupları yerleştirildi. Çocuklar oyun oynarken vatandaşların da dinlenebilecekleri kamelyalarla donatılan park içerisine ayrıca çim ekimi yapılarak otomatik sulama sistemi kuruldu. Park alanı içerisinde önümüzdeki günlerde spor aletleri de yerleştirilecek.

Yapılan yürüyüş yolları ile estetik bir görünüm kazanan park 2000 Evler Mahallesi sakinlerinin hizmetine sunuldu.