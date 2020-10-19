19 Ekim Muhtarlar Günü Nevşehir'de de kutlanıyor

NEVŞEHİR(MHA) Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından Saygı duruşu ve İstiklal Marşımız okundu.

Ardından günün anlam ve önemini içeren bir konuşma yapan Nevşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Altınışık, muhtarlık müessesinin para ve silah ruhsatı alma müessesi olmadığını belirtirken, Pandemi sürecinin gizli kahramanlarının muhtarlar olduğunu dile getirdi.

Altınışık, "Ülkemizde 191 Yıldır hizmet veren muhtarlık müessesemizin 15 Ekim 2015 tarihinde Başbakanlık genelgesi ile muhtarlar günü olarak ilan edilmiştir. O günden beri 15 Ekim tarihini muhtarlar günü olarak kutluyoruz. Bugünü bizlere armağan eden başta Cumhurbaşkanımız ve emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Muhtarlık para ve silah ruhsatı alma müessesesi değildir. Muhtar mahallesinin amcası, abisi, babasıdır. 24 Saattir hizmet vermektedir. Muhtarlarımız kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlarımız arasında bir köprü vazifesi yapmaktadır. Şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Özellikle bu pandemi döneminde oldukça fedakarca hizmet veren başta sağlık çalışanlarımızı, emniyet güçlerimizi, Jandarma kuvvetlerimizi kutluyorum. Ancak bu pandemi sürecinin gizli kahramanları kesinlikle muhtarlarımızdır. 7 gün 24 saat halkımıza bu süreçte yardımcı olmaya çalışan tüm muhtarlarımızı da bu fedakarane çalışmalarından dolayı kutluyorum" dedi.