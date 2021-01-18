18 Yaşına Giren Gençlerin Doğum Günü Pastası Nevşehir Belediyesi’nden

Yaptığı faaliyetlerle Nevşehir’deki binlerce gencin eğitim, sosyal ve kültürel hayatına katkı sunan ve gençlik projeleri ile Türkiye’ye örnek olacak projelere imza atan Nevşehir Belediyesi, kentte 18 yaşına giren gençlerin doğum günü heyecanına ortak oluyor.

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın ‘Bu şehri birlikte yöneteceğiz’ dediği gençler için geçtiğimizin yılın son aylarında yeni bir uygulama hayata geçiren Nevşehir Belediyesi, kente 18 yaşına giren gençlerin evlerine doğum günü pastaları ve hediyelerini gönderiyor.

Proje kapsamında Nevşehir il merkezinde yaşayan 15-18 yaş grubundaki dileyen tüm gençler, Nevşehir Belediyesi’nin www.nevsehir.bel.tr ve www.yalnizdegilsiniz.com adreslerindeki proje sayfasına girip ilgili formu doldurarak doğum günü tarihlerini belirtiyor.

Sistemde isim-soy isim, doğum günü tarihleri ve iletişim bilgileri kayıt altına alınan gençlerin 18 yaşına girdikleri gün doğum günü pastaları ve sürpriz hediyeleri Nevşehir Belediyesi görevlilerince adreslerine ulaştırılıyor.