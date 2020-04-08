18-20 Yaş arası eczane çalışanları hakkında bilgilendirme

NEVŞEHİR(MHA) Konuya ilişkin açıklamada; “Bilindiği üzere 3 Nisan 2020 tarihi itibariyle T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere Şehir Giriş/ Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması ile ilgili genelge gönderilerek bazı yeni tedbirlerin alınmış ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda 01.01.2000sonrasında doğanların sokağa çıkmalarını geçici olarak yasaklayan düzenleme yürürlüğe girmiştir. T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından 5 Nisan 2020 tarihinde yayımlanan ek genelge ile istisnalar açıklanmıştır. Bu duyuruya göre; doğum tarihi 01.01.2000-01.01.2002 tarihleri arasında (18-20 yaş aralığında) olmakla beraber; Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar, Özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler, Tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı Genelge ile düzenlenen mevsimlik tarım işçileri,03.04.2020 tarih ve6235 sayılı sayılı Bakanlık Genelgesi ile getirilen sokağa çıkış yasağından muaf tutulacaktır. Bu istisnalar, 01.01.2002 tarihinden sonra doğanlara (18 yaşından küçüklere) uygulanmayacaktır. Yayınlanan duyuruda ayrıca sokağa çıkış yasağından muaf tutulanların istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgelerini yanlarında bulundurmaları ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorunda olacakları bildirilmiştir. Eczacı Bilgi Sistemi verilerine göre 01.01.2000 – 01.01.2002 tarihleri arasında doğmuş eczane çalışanı sayısı 2345’tir. Bu yaş aralığındaki eczane çalışanlarımız da muafiyet kapsamındadır. Eczane çalışanlarımız kendilerine ait Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesini bu doğrultuda kullanılabilecektir” denildi.