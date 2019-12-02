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112 Acil Sağlık Hizmetlerinde 25. Yılı
Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Komuta Kontrol Başhekimliği tarafından 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin 25. Yılı münasebetiyle 1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası boyunca bir dizi etkinlik planlanmıştır.
Nevşehir 02.12.2019, 16:21
Etkinlikler kapsamında Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonunda 1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası açılış programı gerçekleşmiştir.
Programa; Nevşehir İl Sağlık Müdürü Dr.Rahim Ünlübay, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Uğur Pekdemir, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Haluk Helvacı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr.Hakan Öcal, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr.Hakan Serçe ve müdürlük personeli katılmıştır.
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