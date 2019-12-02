112 Acil Sağlık Hizmetlerinde 25. Yılı

Etkinlikler kapsamında Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonunda 1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası açılış programı gerçekleşmiştir.

Programa; Nevşehir İl Sağlık Müdürü Dr.Rahim Ünlübay, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Uğur Pekdemir, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Haluk Helvacı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr.Hakan Öcal, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr.Hakan Serçe ve müdürlük personeli katılmıştır.

İl Sağlık Müdürü Dr Rahim Ünlübay’ın konuşmalarıyla başlayan açılış programı; Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Yunus Çetin’in 112 Acil Hizmetlerinin tarihçesi ve bu güne kadar yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgilendirme sunumuyla son bulmuştur.







