10 Yataklı Gülşehir İlçe Entegre Hastanesi Açıldı

10 yataklı Gülşehir İlçe Entegre Hastanesinin açılışı, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Gülşehir Kaymakamı Çağlar Tekin, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk, Nevşehir İl Sağlık Müdürü Rahim Ünlübay, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Özgün, Nevşehir İl Özel İdare Genel Sekrreteri Savaş Benli, AK Parti Gülşehir İlçe Başkanı Fatih Çiftçi, Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş, Sulusaray Belediye Başkanı Bayram Yılmaz, Sağlık-Sen Nevşehir Şube Başkanı Hakan Gündüzpolat, Kadem Nevşehir il Temsilcisi ve Nevşehir ADSM Başhekimi İlkay Akün, Sağlık Müdürlüğü Yöneticileri, Sağlık Çalışanları ve vatandaşlarımızın katılımı ile gerçekleşti.

Nevşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Rahmi Ünlübay selamlama konuşmasında, tüm ilçe merkezlerine bir entegre tesis yapmak üzere yola çıkıldığını belirterek, "Bu tesisin gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen başta sayın Valimiz, Milletvekillerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eder, açılışını yapacağımız sağlık tesisinin ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyor, ilçe hastanemizin,Gülşehirli vatandaşlarımıza ve Nevşehir’imize hayırlı uğurlu olsun”dedi.

Vali Aktaş konuşmasında, “Bu tesisin gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen başta sayın Milletvekillerimiz olmak üzere, sağlık teşkilatımızın yöneticilerine ve emeği geçen herkese teşekkür eder, açılışını yapacağımız sağlık tesisinin Gülşehir ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyor, ilçe hastanemizin, Gülşehirli vatandaşlarımıza ve Nevşehir’imize hayırlı uğurlu olsun”dedi.

AK Parti Nevşehir Milletvekili ve 27.Dönem Adayı Mustafa Açıkgöz de burada yaptığı konuşmada, 'Gülşehir İlçe Entegre Hastanemizin açılışını milletimizle birlikte gerçekleştirdik. Emeği geçenlerden Allah, razı olsun. Hayırlı olsun. “Milletimize hizmet yolunda her alanda özellikle sağlıkta reform üstüne reform yaptık. Gülşehir’imiz, AK hizmetleri her zaman hak ediyor. Yatırımlarımız da artarak devam edecek.” dedi.

GÜLŞEHİR HASTANEMİZ HAYIRLI OLSUN

Açıkgöz; ‪“Sağlıkta, 16 yıldır reform yapan AK Parti kadroları olarak Gülşehir’imize de yeni bir hastane kazandırmanın mutluluğunu hemşerilerimizle paylaşıyoruz. Hayırlı olsun.”

Karavezir mahallesi Stad caddesi üzerinde açılışı gerçekleştirilen Gülşehir entegre hastanesi 2753 m² kapalı alanı ile 5 odalı, 10 yataklı olup 1 ameliyat salonu bulunmaktadır.

Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü

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