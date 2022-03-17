PERKOTEK Plaka Tanıma Sistemi

PERKOTEK Plaka Tanıma Sistemi

Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Kırıkkale'de 15 günlük hava durumu oldu.

Kırıkkale hava durumu 15 günlük detaylı hava durumu

Kırıkkale-Hava-durumu

Kaynak: https://www.havadurumu15gunluk.net/