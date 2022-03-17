Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Kırıkkale'de 15 günlük hava durumu oldu.
Kırıkkale hava durumu 15 günlük detaylı hava durumu
Kaynak: https://www.havadurumu15gunluk.net/
Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Kırıkkale'de 15 günlük hava durumu oldu.
Kırıkkale hava durumu 15 günlük detaylı hava durumu
Kaynak: https://www.havadurumu15gunluk.net/
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