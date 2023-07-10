Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Kayseri'ye ne zaman yağmur yağacağı oldu

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kayseri,Yozgat'ın doğusu ile Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. RÜZGAR: Batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatleri itibariyle yer yer kuvvetlice (hamleli 40-60 km/sa) eseceği bekleniyor. UYARILAR KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kayseri, Yozgat'ın doğusu ile Sivas'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ( sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, yer yer kuvvetlice (hamleli 40-60 km/sa) eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamlar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.