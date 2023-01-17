Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Kayseri'ye ne zaman kar yağacağı oldu

Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Kayseri'ye ne zaman kar yağacağı oldu.

Kayseri'ye kar yağışının ne zaman olacağını merak ediyor. Peki, Kayseri'ye kar ne zaman yağacak? Kayseri 5 günlük detaylı hava durumu.

Aralık ayının gelmesiyle hava sıcaklıkları düşmeye ve yağışlı havalar etkisini göstermeye başladı. Geçtiğimiz haftayı yağmurlu geçiren Kayserililer Kayseri'ye ne zaman kar yağacağını merak ediyor. Kayseri'ye kar ne zaman yağacak? Kayseri 5 günlük detaylı hava durumu