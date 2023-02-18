Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Ankara'ya ne zaman kar yağacağı oldu

Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Ankara'ya ne zaman kar yağacağı oldu.

Milyonlarca Ankara'ya kar yağışının ne zaman olacağını merak ediyor. Peki, Ankara'ya kar ne zaman yağacak? Ankara 5 günlük detaylı hava durumu.

Aralık ayının gelmesiyle hava sıcaklıkları düşmeye ve yağışlı havalar etkisini göstermeye başladı. Geçtiğimiz haftayı yağmurlu geçiren Ankaralılar Ankara'ya ne zaman kar yağacağını merak ediyor. Ankara'ya kar ne zaman yağacak? Ankara 5 günlük detaylı hava durumu