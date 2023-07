Bitter" şarkı sözleri ile

Ben çekmem bu nazı

Yüreğim pare pare

Sen başıma belasın

Konuşuyorlar ama hep bahane

Her detayın hafızamda piksel piksel

Her gülüşün çikolata gibi bitter bitter

Ben susarım dert geçer mi karşıya bilmem

Gel yanalım, seni sevmek delilik zaten

Söz : Burak Bulut Müzik : Burak Bulut Aranje : Mustafa Ceceli Mix - Mastering : Koray Püskül Yönetmen : Ecem Gündoğdu Görüntü Yönetmeni : Veli Kuzlu Klip Yapım : Sun Film Production, Fırat Dağar, Serkan Türkoğlu Sanat Yönetmeni: Muhittin Can Edit : Başak Yangır Color : Ercan Küçük Thepostbrothers Styling : Cerenalist Styling House Stylists : Sıla Ceren Özyurt, İrem Akadam, Ceren Kara, Dilara Sayar Stylist Asistanı : Umut Can Demirkıran Saç&Makyaj : Ayla Şahin Saç&Makyaj Asistanı : Beyza Şentürk Kamera Ekibi : Çağatay Göktepe, Deniz Küçükler, Can Kaleli, Yiğit Mutlu Işık Ekibi : Davut Çamlı, Türkmen Açıkgöz, Hüseyin Aydın, Yunus Katmerlikaya Set Ekibi : Alternatif Set, Emrah Kara, Özgür Aykıner, Orkun Bektaş, Bayramcan Kılıç, Mehmet Kılıç Koreograf : Zafer Tunç Oyuncular/Dansçılar : Aliye Kara, Dila Hancı, Esin Turay, Seray İçmez, Ayça Yıldız, Asena Miryan, İdil Burcu Yeşim, Su Gizem Akalan, Ayşegül Aşçı, Sude Kıtay, Fatime Kıtay, Nilay Gülpınar, Mina Solak, Gülşah Alan, Tuğçe Zeren, Ecem Çeken, Betül Değişen, Zeynep Oktay, Dilruba Engin, Yıldız Ergün Oyuncu Makyaj : Duygu Han Oyuncu Saç : Recep Aydın Fotoğraf : Can İpek Prodüktör : Tolga Aykut