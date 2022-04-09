9 Nisan 2022 iftar saatleri ve sahur vakti! Esenyurt, Gebze ve Pendik iftar ve sahur vakti

İmsakiye 2022 İftar Vakti ve Sahur Vakti - İftar Saatleri

Ramazan İmsakiyesi ile iftar saat kaçta ve sahur vakti ne zaman gibi sorularına yanıt bulabilirsiniz. Diyanet'in yayınladığı 30 günlük takvime göre il il iftar saatleri ve sahur saati belli oldu.

Esenyurt İftar Ve Sahur Vakti

9 Nisan 2022 Cumartesi:

Sahur Vakti: 05:00

İftar Vakti: 19:45

Pendik İftar Ve Sahur Vakti

9 Nisan 2022 Cumartesi:

Sahur Vakti: 04:58

İftar Vakti: 19:42

Gebze İftar Ve Sahur Vakti

9 Nisan 2022 Cumartesi:

Sahur Vakti: 04:57

İftar Vakti: 19:42