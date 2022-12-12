Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, 2023 Yılı Ayrıntılı Dini Günler Listesi Yayınlandı. Ramazan Ayı Başlıyor
Haber Detayında inceleyebileceğiniz Dini Günler Listesinde Kandiller, Ramazan Ayı, Ramazan ve Kurban Bayramları, Hicri ve Miladi tarihleri görebilirsiniz. Ayrıntılar haberimizde
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimi sonrasında üç ayların başlangıç tarihi belli oldu.
Buna göre; Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak.
2023 KANDİL TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek.
Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili ise 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.
Ramazan ayı ise 23 Mart'ta başlayacak.
Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi
Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe
Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi
Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba
Aşure günü – 28 Temmuz Cuma
Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı