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Yeni Opel Grandland X fiyat ve özellikleri
Grandland X ile herhangi bir maceraya hazırsınız. Üstün teknoloji ve heyecan verici bir tasarımla donatılan Grandland X yolları sarsmaya hazır.
Gündem 20.10.2020, 00:09
ESSENTIA BAŞLANGIÇ FİYATI 312.900 TL
Öne Çıkanlar:
- Full LED ön farlar
- 17 " alaşımlı jantlar
- LED gündüz farları ve LED arka stoplar
- R 4.0 IntelliLink - 7" dokunmatik renkli ekran
- Çift bölgeli elektronik iklim kontrollü klima
- Hız sabitleyici
- Şerit ihlali uyarı sistemi
ENJOY BAŞLANGIÇ FİYATI 321.400 TL
Essentia'ya Ek Öne Çıkanlar:
- 18" alaşımlı jantlar
- Krom kaplı ön arka tampon koruması ve cam çerçevesi
- Geri görüş kamerası
- AGR onaylı sürücü koltuğu
- Kumaş/ Moroccana koltuk döşemesi
EXCELLENCE BAŞLANGIÇ FİYATI 413.900 TL
- Geliştirilmiş sürüşe duyarlı ön farlar ( AFL+)
- Anahtarsız giriş ve çalıştırma
- Hareket sensörlü otomatik açılır bagaj kapağı
- Direksiyon ve ön koltuk ısıtması
- Panoramik cam tavan ve çift renkli tavan
- Adaptif hız sabitleyici
- Ön çarpışma ikazı ve aktif acil frenleme
ULTIMATE BAŞLANGIÇ FİYATI 435.400 TL
Excellence'a Ek Öne Çıkanlar:
- 19" alaşımlı jantlar
- NAVI 5.0 IntelliLink - 8" Dokunmatik Renkli Ekran - Türkiye Haritası
- 360o kuş bakışı çevre görüş kamerası
- Denon® premium ses sistemi
- Arka koltuk ısıtması
- Gelişmiş park pilotu
- Kablosuz şarj