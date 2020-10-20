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Yeni Opel Grandland X fiyat ve özellikleri

Grandland X ile herhangi bir maceraya hazırsınız. Üstün teknoloji ve heyecan verici bir tasarımla donatılan Grandland X yolları sarsmaya hazır.

Gündem 20.10.2020, 00:09
Yeni Opel Grandland X fiyat ve özellikleri
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ESSENTIA BAŞLANGIÇ FİYATI 312.900 TL 

Öne Çıkanlar:
 

  • Full LED ön farlar
  • 17 " alaşımlı jantlar
  • LED gündüz farları ve LED arka stoplar
  • R 4.0 IntelliLink - 7" dokunmatik renkli ekran
  • Çift bölgeli elektronik iklim kontrollü klima
  • Hız sabitleyici
  • Şerit ihlali uyarı sistemi

ENJOY BAŞLANGIÇ FİYATI 321.400 TL 

Essentia'ya Ek Öne Çıkanlar:
 

  • 18" alaşımlı jantlar
  • Krom kaplı ön arka tampon koruması ve cam çerçevesi
  • Geri görüş kamerası
  • AGR onaylı sürücü koltuğu
  • Kumaş/ Moroccana koltuk döşemesi

EXCELLENCE BAŞLANGIÇ FİYATI 413.900 TL 

Enjoy'a Ek Öne Çıkanlar:
 

  • Geliştirilmiş sürüşe duyarlı ön farlar ( AFL+)
  • Anahtarsız giriş ve çalıştırma
  • Hareket sensörlü otomatik açılır bagaj kapağı
  • Direksiyon ve ön koltuk ısıtması 
  • Panoramik cam tavan ve çift renkli tavan
  • Adaptif hız sabitleyici
  • Ön çarpışma ikazı ve aktif acil frenleme

ULTIMATE BAŞLANGIÇ FİYATI 435.400 TL 

Excellence'a Ek Öne Çıkanlar:
 

  • 19" alaşımlı jantlar
  • NAVI 5.0 IntelliLink - 8" Dokunmatik Renkli Ekran - Türkiye Haritası
  • 360o kuş bakışı çevre görüş kamerası
  • Denon® premium ses sistemi
  • Arka koltuk ısıtması
  • Gelişmiş park pilotu 
  • Kablosuz şarj

 

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