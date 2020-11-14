ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayın hayatına devam eden Kim Milyoner Olmak İster programında az önce sorulan sorunun cevabı...

Türk bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 3.maddesinde hangi ifadeyle tanımlanır?

A- Beyaz ay yıldızlı al bayrak

B- Beyaz hilal ve yıldızlı al bayrak

C- Al zeminde beyaz hilal ve yıldızlı al bayrak

D- Al zeminde beyaz ay yıldızlı bayrak

Cevap- A