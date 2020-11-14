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Türk bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 3.maddesinde hangi ifadeyle tanımlanır?
Gündem 14.11.2020, 21:10 14.11.2020, 21:20
ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayın hayatına devam eden Kim Milyoner Olmak İster programında az önce sorulan sorunun cevabı...
Türk bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 3.maddesinde hangi ifadeyle tanımlanır?
A- Beyaz ay yıldızlı al bayrak
C- Al zeminde beyaz hilal ve yıldızlı al bayrak
D- Al zeminde beyaz ay yıldızlı bayrak
Cevap- A