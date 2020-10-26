THY bilet kampanyası... 26-27 Ekim'de 99 TL'ye THY ucuz bilet fırsatı!

Türk Hava Yollarının (THY) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, tarifeli iç hat yolcu uçuşlarında yeni bir kampanya başlatıldığı duyuruldu.

Kampanya, 26 Ekim-27 Ekim 2020 tarihlerinde düzenlenen ve seyahat tarihi 1 Aralık 2020-21 Ocak 2021 arasındaki biletler için geçerli olacak.

İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları çıkışlı ya da varışlı yurt içi tek yön ekonomi sınıfı uçuşlarda geçerli olan kampanya, Hopa ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapılacak uçuşları kapsamayacak.

99 liradan başlayan fiyatlarla uçulabilecek

THY’nin paylaşımında, "Memleket özleminizi giderirken sevdiklerinize sağlık ve güvenle kavuşun diye şimdi Türkiye'nin her yerine uçuşlar 99.99 TRY. 26 ve 27 Ekim’de biletinizi alın, Güvenli Seyahat Standartlarımız ve geliştirilmiş özel hijyen önlemleriyle Türk Hava Yollarının her zamanki misafirperverliği eşliğinde seyahatinizi gerçekleştirin" denildi.