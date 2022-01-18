Süper Loto 18 Ocak 2022 sonuçları canlı çekiliş izle

Saat 21:30’da başlayacak çekiliş Milli Piyango TV’den canlı olarak izlenecek. Bilet sorgulama işlemleri ise “millipiyangoonline.com” adresinde olacak. Yaklaşık 5-6 dakika sürecek çekiliş sonrasında tüm talihli rakamlar belirlenmiş oldu

Gündem 18.01.2022, 15:18
Süper Loto 18 Ocak 2022 sonuçları canlı çekiliş izle

2, 3, 4, 5 ve 6 bilenler ikramiye almaya hak kazanacaklar. Çekiliş sonrasında ise ikramiye detayları netleşmiş olacak.

Çekilişe katılmak isteyen kişiler kolon başı 3 TL ödeyerek şans oyununu oynayabilirler. Oyunu oynamak için Milli Piyango bayileri, mobil uygulaması ve “millipiyangoonline.com” adresi kullanılabilir. 18 yaşından büyük herkes şans oyununa dilediği takdirde katılabilir.

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