Simit kaç kalori?

Simit besini 100 gramında 368 kalori içerir. Günde yaklaşık 2000 kalori enerji tüketen bir yetişkinin günlük kalori ihtiyacının %18 kadarını karşılar.

Simit kaç kalori?
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Simit Karbonhidrat, Protein ve Yağ Oranları

100 gram Simit 38.42 gram karbonhidrat, 12.14 gram protein ve 16.46 gram yağ içerir. %57 karbonhidrat%18 protein ve %25 yağ ihtiva eder. Toplam kalorisinin ise %44 kadarı karbonhidrattan, %14 kadarı proteinden, %42 kadarı yağdan oluşur.

100 gram Simit günde yaklaşık 2000 kalori enerji tüketen bir yetişkinin günlük karbonhidrat ihtiyacının %13, protein ihtiyacının %24 ve yağ ihtiyacının %25 kadarını karşılar.

Tavsiye edilen oranlar; %50-55 karbonhidrat, %15-20 protein ve %20-30 yağ şeklindedir. Toplam beslenme içeriği bu oranlara yakın olan kişilerin sağlıklı ve dengeli beslendiği söylenebilir

Miktar 100 g
Kalori 368 kcal
Karbonhidrat 38.42 g
Protein 12.14 g
Yağ 16.46 g
Su 22.66 g
Lif 8.94 g
Kalsiyum 32 mg
Magnezyum 64 mg
Fosfor 171 mg
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