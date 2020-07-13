Sağlıklı Kurbanlık Nasıl Anlaşılır

Başkan Keçeci, vatandaşların öncelikle kurbanlığı veteriner hekim kontrolünün olduğu güvenilir noktalardan almasının önem taşıdığını belirterek, hayvanların kulağında küpe bulunmasına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kurbanlıkların fiziki görünüşlerinde olumsuzluk ve anormallik bulunmaması gerektiğini ifade eden Keçeci, ağız ve burun kısımlarında salya, yara, akıntı, vücutta geniş yara, şişlik ve ödem bulunan hayvanların satın alınmamasını istedi.

Kondisyonu iyi, yuvarlak hatlı ve vücutta kemik çıkıntıları fark edilmeyen, çevresine tepki veren, arka bölümü ıslak olmayan ve dışkı bulaşmamış hayvanların seçilmesi gerektiğini söyleyen Keçeci, şu bilgileri verdi:

“Hayvanın çok zayıf olması, çeşitli hastalıklara maruz kaldığının, yetiştirilirken hayvan refahına dikkat edilmediğinin belirtisi olabilir. Yine vücudunda, eklemlerinde çeşitli yara, apse ve şişliklerin bulunması, daha sonra etinde, iç organlarında çıkabilecek çeşitli problemlere işaret edebilir. Hayvanın ishal olması da çeşitli hastalıkların belirtisi olabileceğinden, arka kısmının ıslak olmaması, dışkı bulaşmamış şekilde olmasına dikkat edilmeli. Yine memelerinin şiş olması da hastalık belirtisi olacağından bu şekildeki hayvanlar da satın alınmamalı. Vatandaşlar tüm bunlara dikkat ettiklerinde sağlıklı bir kurbanlık seçmiş olacaktır.”

Keçeci; Koronovirus tedbirleri kapsamında kurban kesim yerlerinde yoğunluk oluşmaması için randevu sisteminin uygulanması gerektiğini belirterek, vatandaşlarımızın kurban kesimini profesyonel hizmet veren yerlerde yaptırması gerektiğini de sözlerine ekledi.