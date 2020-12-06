Reynmen Melek - Şarkı Sözleri
Reynmen - Melek (Official Video) Bugün benim doğum günüm, bu parçanın yayınlandığı saatten tam 26 yıl önce gözlerimi dünyaya açtım. Bu şarkıyı her dinlediğinizde tekrardan açtığım gibi...Arman Aydın, Arem Özgüç ve Ekin Beril ile beraber güzel bir proje çıkardık. Bundan sonra size emanet.
Reynmen - Melek (Official Video) Bugün benim doğum günüm, bu parçanın yayınlandığı saatten tam 26 yıl önce gözlerimi dünyaya açtım. Bu şarkıyı her dinlediğinizde tekrardan açtığım gibi... Arman Aydın, Arem Özgüç ve Ekin Beril ile beraber güzel bir proje çıkardık. Bundan sonra size emanet.
REYNMEN MELEK ŞARKI SÖZLERİ
Hazır değildim, bi’ anda oluverdi
Nasıl anlatsam sana, ıçimdeki bu derdi
olamıyorum ya hayallerime mani
seni bir gün görse güneş utanıp da sönerdi
çook güzelsin yani
meleksin bu garip çocuksa fani
düştün gökyüzünden, gözümdekiler halkalar
hep senin yüzünden
çook ıhtimalli ne olur
o zaman bu benim halim
dayanmak çok zor buna
beni de al yanına
beni de al yanına
beni de al yanına
gidelim bu dünyadan
beni de al yanına
geçeceği yok çektiğim dertlerin
düzenim kalmadı razıyım her şeye
ya beni al ya da öldür
benim ol deli oldum baksana..
rüya ıle yaşamanın arasında
sıkışıp kaldım ınandım ahh, yalanlarına
bi’ yerdeyim yollar sonunda diyorlar
hiç uğraşma bir daha olmaz
bu saatten sonra..
çook güzelsin yani
meleksin bu garip çocuksa fani
düştün gökyüzünden gözümdekiler halkalar
hep senin yüzünden
çook ıhtimalli ne olur
o zaman bu benim halim
dayanmak çok zor buna
beni de al yanına
beni de al yanına
beni de al yanına
gidelim bu dünyadan
beni de al yanına