Recep İvedik 5 filmi oyuncuları kimler? Recep İvedik 5 filmi konusu ve karakterleri nedir?

Recep İvedik 5, Togan Gökbakar'ın yönettiği ve senaryosunu Şahan Gökbakar ile birlikte yazdığı Türk komedi filmi. Recep İvedik film serisinin beşinci filmidir. Filmin başrollerinde Şahan Gökbakar, Orkan Varan ve Deniz Ceylan yer almaktadır.

Film, 16 Şubat 2017'de vizyona girdi. İstanbul, Antalya ve Üsküp'te çekilen filmin yapımcılığını Çamaşırhane Film yapmaktadır. Türkiye'de 7,4 milyon kişi tarafından izlenen ve ₺85,9 milyon hasılat yapan film, ülkenin en çok izlenen ve en çok gelir elde eden 2.filmidir.(En çok hasılatı 90 milyon lira ile 7.Koğuştaki Mucize filmi elde etmiştir)

Recep İvedik'in mahalleden tanıdığı şoför İsmet ölür. İvedik, taziyeye gittiğinde İsmet'in son görevini üstlenmeye karar verir. Millî sporculardan oluşan ekibi Üsküp'e götürür. Ancak sporcular rahatsızlanınca ülkesi adına yarışmak durumunda kalır.

Oyuncular

Şahan Gökbakar - Recep İvedik

Orkan Varan - Akif

Deniz Ceylan - Kafile başkanı Hakan

Nurullah Çelebi - Nurullah Sağlam

Yayımlanması

Recep İvedik 5, 16 Şubat 2017'de vizyona girdi.[4] Filmin biletleri 8 Şubat 2017'de ön satışa çıktı.[5] Türkiye'de gösterimde kaldığı sürede 7.437.050 kişi tarafından izlendi ve ₺85.986.157 hasılat yaptı.