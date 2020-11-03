Raviş "Seviyorum Desem" sözleri! Raviş kimdir?

RAVİŞ "SEVİYORUM DESEM" SÖZLERİ

Raviş "Seviyorum Desem" sözleri henüz yayınlanmadı.

RAVİŞ "SEVİYORUM DESEM" SÖZLERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Raviş "Seviyorum Desem" sözleri 5 Kasım 19.00'da yayınlanacak.

RAVİŞ KİMDİR?

Raviş grubu 2015 yılında ilk single'larıyla müzik dünyasına merhaba dedi. kendine ait ve farklı grup bestelerden oluşan albüm deneyimleri yaşayan besteci Turgut Raviş ile Burak Tütüncü beraber çalıştı. Genç müzisyenler 'Güzel Kadın' şarkısını piyasaya sundu.Turgut Raviş şarkıyı, eşine 10'uncu evlilik yıldönümü hediyesi olarak yazdığını ifade etti.