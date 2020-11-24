talyan mutfağının geleneksel lezzetlerinden olan ravioli, son yıllarda Türk mutfağına da girdi. Makarna hamurun dolgusundan olan ravioli aslında bir tür İtalyan mantısıdır. Bu lezzetin sofralarımızdaki normal mantıdan farklı et suyu ya da sosla servis edilmesidir. Peki, ravioli nedir? Evde ravioli nasıl yapılır? İşte, adım adım ravioli tarifi ve malzemeleri.

Ravioli ince makarna hamurunda saran bir dolguyu içeren bir makarna türüdür. İtalyada ravioli karel olarak kesilir. Ravioli Avrupa’nın, İtalya’dan başlayarak un mamülleri ile tanışması 14.yy da Marco Polo’ya kadar uzanmaktadır. Bu lezzet et suyu ve sosya servis edilmektedir. Ravioli yapımında genellikle sirke kullanılır. Kare yada dikdörtgen kesilen hamurlar iç malzemeleri ile buluşur. Peki, ravioli nasıl hazırlanır? İşte, ravioli yapımı...

EVDE RAVİOLİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler

Hamuru için:

150 gram irmik

125 gram un

1 çay bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için:

2 dilim balkabağı

2 yemek kaşığı lor peyniri



1 dal taze fesleğenTuzSosu için:200 mililitre krema1 çay bardağı balkabağı püresi2 çay kaşığı zerdeçal2 yemek kaşığı labne peyniriÜzeri için:Rrendelenmiş parmesan peyniriTaze fesleğen

Hazırlanışı

İç harcı için balkabaklarını fırında iyice yumuşayıncaya kadar közleyip bir kaba alın. Lor peyniri ve tuzu ilave edip püre haline gelinceye kadar karıştırın. Hamuru için gerekli olan tüm malzemeyi geniş bir kapta karıştırıp orta sertlikte bir hamur yoğurun. Hamuru un serpilmiş tezgahta merdane yardımı ile mantı hamuru kalınlığında açın.

Yufkadan 3x3 santimetre büyüklüğünde kareler kesin. Her karenin üzerine fırça yardımı ile yumurta akı sürün. Kare hamurların yarısının ortasına lor peynirli balkabağı püresi yerleştirin. Kalan boş hamurları üzerine kapatın. Kenarlarını iyice bastırın.

Bir tatlı kaşığı tuz ilave edilmiş kaynar suda ravioli’ler yumuşayana kadar yaklaşık 6-7 dakika haşlayın. Sosu için krema, balkabağı püresi, zerdeçal ve labne peynirini bir sos tenceresine alarak kaynatın.

Haşladığınız ravioli’leri servis tabağına alın. Üzerine sosunu ekleyin. Rendelenmiş parmesan peyniri ve fesleğen yapraklarıyla süsleyerek servis yapın.