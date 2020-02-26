Öztürk’ten Regaip kandili açıklamaları
Nevşehir İl Müftüsü Yakup Öztürk, Üç ayların ilk dini gecesi olan Regaip kandili dolayısıyla açıklamalarda bulundu.
Recep ayı on bir ayın sultanı Ramazan ayının müjdecisi, Recep ayının ilk Cuma gecesi de “Regaip” gecesidir. Yarın inşallah hep birlikte idrak edeceğiz. Regaib, özlenen, rağbet edilen ve değer verilen demektir. Regaib Kandilinde Cenab-ı Hakka yürekten yöneliş ve yakarışın, günahlardan arınmanın imkanını elde ederiz. Peygamber Efendimiz üç aylar girdiği zaman; “Allah’ım! Recep ve Şaban aylarını bize mübarek eyle, bizi Ramazan ayına ulaştır.” diye dua etmiştir. Üç aylar ve kandiller, dünyevi meşguliyetlerimizden sıyrılıp yaratılış gayemizi düşünmemiz, yaratan ve yaratılanlarla olan münasebetlerimizi de güçlendirmemiz için son derece önemli bir fırsattır. Dinî duyguların yoğun bir şekilde yaşandığı bu mevsimde arzu, istek ve rağbetimizin Rabbimizin rızasına yönelik olması gerekir. Peygamberimiz (sav)in bu günlerden başlayarak Ramazana kadar yoğun bir ibadet hayatı yaşadığı rivayet edilir ve bu yoğun ibadet temposunun Ramazan ayında ise zirveye ulaştığı söylenir. Bu duygularla Nevşehirli hemşerilerimizin ve din kardeşlerimizin üç aylarını ve Regaib kandilini tebrik ediyorum. Rahmet, mağfiret ve bereket iklimini olan üç ayların insanlığın hidayetine, barış ve huzuruna vesile olmasını, hayatımızı hayırlı hizmetler ve makbul amellerle geçirmeyi nasip etmesini, milletimizin birliğini ve kardeşliğini daha güçlü kılmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.