Öztürk’ten Regaip kandili açıklamaları

NEVŞEHİR(MHA) Öztürk, “Yüce Rabbimizin, kullarına olan rahmet ve merhametinin bir göstergesi olarak bizlere ihsan ve ikram ettiği, Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan ve dini kültürümüzde özel bir yeri bulunan mübarek “üç aylar” mevsimine bir defa daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Halkımızın dilinde “üç aylar” diye yer etmiş Recep, Şaban ve Ramazan aylarının ilki olan Recep ayına 25/02/2020 tarihi itibariyle girmiş bulunuyoruz.

Recep ayı on bir ayın sultanı Ramazan ayının müjdecisi, Recep ayının ilk Cuma gecesi de “Regaip” gecesidir. Yarın inşallah hep birlikte idrak edeceğiz. Regaib, özlenen, rağbet edilen ve değer verilen demektir. Regaib Kandilinde Cenab-ı Hakka yürekten yöneliş ve yakarışın, günahlardan arınmanın imkanını elde ederiz. Peygamber Efendimiz üç aylar girdiği zaman; “Allah’ım! Recep ve Şaban aylarını bize mübarek eyle, bizi Ramazan ayına ulaştır.” diye dua etmiştir. Üç aylar ve kandiller, dünyevi meşguliyetlerimizden sıyrılıp yaratılış gayemizi düşünmemiz, yaratan ve yaratılanlarla olan münasebetlerimizi de güçlendirmemiz için son derece önemli bir fırsattır. Dinî duyguların yoğun bir şekilde yaşandığı bu mevsimde arzu, istek ve rağbetimizin Rabbimizin rızasına yönelik olması gerekir. Peygamberimiz (sav)in bu günlerden başlayarak Ramazana kadar yoğun bir ibadet hayatı yaşadığı rivayet edilir ve bu yoğun ibadet temposunun Ramazan ayında ise zirveye ulaştığı söylenir. Bu duygularla Nevşehirli hemşerilerimizin ve din kardeşlerimizin üç aylarını ve Regaib kandilini tebrik ediyorum. Rahmet, mağfiret ve bereket iklimini olan üç ayların insanlığın hidayetine, barış ve huzuruna vesile olmasını, hayatımızı hayırlı hizmetler ve makbul amellerle geçirmeyi nasip etmesini, milletimizin birliğini ve kardeşliğini daha güçlü kılmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.