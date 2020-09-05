Nevşehir'de sıcaklık rekoru kırıldı

Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanında bulunan Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Sivas illerini; 28.08.2020 (Cuma) gününden itibaren etkileyen sıcak hava dalgası nedeniyle hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği, Eylül ayı uzun yıllar en yüksek sıcaklık değerlerine yaklaşacağı ve yer yer üzerine çıkacağı Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nin yayınladığı değerlendirmelerde yer almıştı.

Değerlendirmeler ışığında takip edilen sıcak hava dalgasının Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanında bulunan illerin Eylül ayı uzun yıllar en yüksek sıcaklık değerlerini aşarak rekor tazelediği görülmüştür. İl merkezlerinde ölçülen ve rekor oluşturan en yüksek sıcaklık değerleri şu şekildedir;

Bölgemizde etkili olan sıcak hava dalgasının yarından (Cumartesi) itibaren etkisini azaltacağı ve sıcaklıkların 6 ila 9 °C azalarak mevsim normallerine yaklaşacağı tahmin edilmektedir. İl merkezlerimizde hafta sonu beklenen en yüksek sıcaklıklar ve hava durumları şu şekildedir;