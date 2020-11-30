Nevşehir'de Anaokulları için uzaktan eğitim kararı alındı!

T.C. NEVŞEHİR VALİLİĞİ İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI KARAR TARİHİ : 29/11/2020 KARAR NO : 2020/95 GÜNDEM :

Koronavirüs Tedbirleri/ Covid – 19 Ek Tedbirler (Anaokulları ve anasınıflarının uzaktan eğitimi ve TYP Kapsamında geçici işçiler hk. ) İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar, İçişleri Bakanlığımızın 18.11.2020 tarih ve 19161 sayılı Genelgesi ve 18.11.2020 tarih 2020/91 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz Kararı ile bir takım yeni tedbirler uygulamaya konulmuştur.

Bu Kapsamda;

1. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarında 20 Kasım 2020-04 Ocak 2021 tarihleri arasında eğitim-öğretim çalışmalarına uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği kararı alınmış, ilgili kurumlar arasında yapılan istişareler sonucunda ise resmi ve özel tüm anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitime devam edilmesi Milli Eğitim Bakanlığımızın 20.11.2020 tarih ve 16988740 sayılı yazı ile bildirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığının 27.11.2020 tarih ve 17375679 sayılı yazılarıyla, Covid-19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak resmi anaokulları ve anasınıfları için 04 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçme kararının İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının görüşleri çerçevesinde alınabileceği belirtilmiştir. Covid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 30.11.2020-04.01.2021 tarihleri arasında Nevşehir İl genelindeki resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine,

2. Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzce takip edilen Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan personellerin ihtiyacı olan kurumlarda görevlendirilmesine, Yukarıda belirtilen karara ilişkin başta Mülki İdari Amirleri olmak üzere, Tüm Belediye Başkanlıkları, Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile, tüm Sivil Toplum Kuruluşları, Köy ve Mahalle Muhtarlıkları ile koordine içinde 1593 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması ve Jandarma, Emniyet ve Zabıta kolluk birimlerimiz tarafından konunun takip edilmesine,

Yukarıda belirtilen tedbirler uygulamasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine, Oy birliğiyle karar verilmiştir.