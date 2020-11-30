Moderna aşısı kimin, hangi ülke tarafından üretiliyor?

Moderna aşısı ABD'de biyoteknoloji şirketi tarafından üretilmektedir...

Moderna şirketi Amerikalı bir şirkettir. Haberci RNA veya mRNA'dan yapılan yeni bir ilaç sınıfı için çalışmalar yürüten Moderna, Eylül 2010 tarihinde kuruldu. Kurucuları arasında; Derrick Rossi, Timothy A. Springer, Robert S. Langer, Kenneth r. Chien, Noubar Afeyan yer alıyor. biyoteknoloji şirketi olan Moderna, ABD Cambridge, Massachusetts'de yer alıyor. Moderna, 2011 yılından itibaren Fransız bir işadamı olan CEO Stéphane Bancel tarafından yönetiliyor.



mrna nedir? MRNA ne demek?

Mesajcı RNA, sentezlenecek bir proteinin amino asit dizisine karşılık gelen kimyasal şifreyi taşıyan bir moleküldür. mRNA, bir DNA kalıptan transkripsiyon yoluyla sentezlenir ve protein sentez yeri olan ribozomlara, protein kodlayıcı bilgiyi taşır.

Noubar Afeyan kimdir?

Noubar Afeyan iş insanıdır. 25 Temmuz 1962 yılında Lübnan'da doğan Afeyan, 58 yaşındadır. Eğitimini McGill Üniversitesi'nde tamamlayan Afeyan, Moderna şirketini kurmuştur.

Moderna aşısının son sonuçları açıklandı: Ciddi vakalarda yüzde 100

Moderna, haftasonu yapılan son aşı denemelerinde sonuçlarının yüzde 94,1 olduğunu açıkladı. Ciddi vakalarda ise bu oranın yüzde 100 olduğu belirtildi.

Moderna, geliştirdikleri corona virüs aşısının hiçbir komplikasyonla karşılaşmadığını, yüzde 94,1’lik başarı oranıyla acil kullanım iznine başvurulacağını açıkladı.

30 BİN KİŞİYLE YAPILDI

30 binden fazla kişiyle yapılan aşı çalışmalarında Moderna, 196 corona virüs hastasının 185’inin aşıyı aldığını, 11’inin ise plasebo aldığını söyledi. Bu hastalar arasındaki otuz kişinin ciddi vaka olduğu bildirildi. Moderna bu otuz kişinin tamamında aşının etkili olduğunu açıkladı.

Moderna’nın aşı ekibinin başında yer alan Dr. Tal Zaks yaptığı açıklamada, "Son derece etkili bir aşımız olduğuna inanıyoruz. Artık bunu kanıtlayacak verilere sahibiz” ifadelerini kullanırken "Bu salgını yok etmekte önemli bir rol oynamayı umuyoruz" şeklinde konuştu.

Moderna, geçtiğimiz hafta acil kullanım iznine başvuran Pfizer-Biontech aşısından sonra acil kullanım iznine başvuran ikinci aşı durumunda. Pfizer-Biontech aşısının etkinliği ise yüzde 95 olarak açıklanmıştı.

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Moderna Başhekimi Tal Zaks, basın açıklamasında, bağımsız veri izleme komitesinin mRNA-1273 adı verilen aşı ile ilgili denemelerin sonuçlarını Kasım ortasına kadar incelemeyi tamamlamayı beklediklerini kaydetti.

Aşının deneylerde en az yüzde 74 başarılı olmasını umduklarını aktaran Zaks, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) onayı için ise en az yüzde 50 etkinlik oranı gerektiğini aktardı.

Devletlerden şimdiye kadar 1.1 milyar dolarlık sipariş alındı

Moderna’nın CEO’su Stephane Bancel, aşı için devletlerden şimdiye kadar 1.1 milyar dolarlık sipariş aldıklarını kaydederek, “mRNA-1273’ün piyasaya sürülmesi için aktif olarak hazırlanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bancel, Kuzey Amerika ve Ortadoğu başta olmak üzere birçok bölgeye aşının tedariği için anlaşmaların imzalandığını aktararak, Dünya Sağlık Örgütü (DSO) destekli COVAX ile fiyatlama üzerinde görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

Yıl sonuna kadar 20 milyon doz aşı üretmeyi beklediklerini vurgulayan Bance, 2021'de de 500 milyon ile 1 milyar doz üretmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünün (NIAD) desteğiyle geliştirilen Moderna'nın Kovid-19 aşısı, bilim adamlarının bağışıklık sistemini virüsle savaşması için kışkırtacağını umduğu Ribo Nükleik Asit (RNA) veya mRNA adı verilen genetik materyal içeriyor.

RNA temelli aşı virüsün insan hücresine tutunmasını sağlayan "çivi proteini" adı verilen enzimi baskılayarak vücutta bağışıklık sağlamayı hedefliyor.

İnsanlar üzerinde denenmeye başlanan ilk potansiyel Kovid-19 aşısı

Kovid-19 aşısı üzerine çalışan firmaların başında gelen Boston merkezli Moderna'nın potansiyel aşısının geçen hafta 3. aşama klinik deneyleri için şu ana kadar 30 bin kişinin kayıt olduğu ve bunlardan 26 bin 650 deneğe iki doz halinde uygulandığı duyurulmuştu.

ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA) onay vermesinin ardından aşının 1. aşama klinik denemeleri, 17 Mart'ta Washington eyaletinde başlamış ve mRNA-1273, "insanlar üzerinde denenmeye başlanan ilk potansiyel Kovid-19 aşısı" olmuştu.

Aşı adayının 3'üncü aşama klinik denemelerine de 27 Temmuz'da başlandığı duyurulmuştu.