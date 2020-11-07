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Miladi Takvime göre 2021 yılının tam ortasındaki gün hangisidir?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan sorunun cevabı nedir. Miladi Takvime göre 2021 yılının tam ortasındaki gün hangisidir?
Gündem 07.11.2020, 23:37 07.11.2020, 23:42
Kullanmakta olduğumuz Miladi Takvime göre 2021 yılının tam ortasındaki gün hangisi olacaktır?
A) 30 Haziran 2021
C) 2 Temmuz 2021
D) 3 Temmuz 2021
Doğru Cevap: 2 Temmuz 2021
Ahmet 4 dakika önce
2 Temmuz 2021 :) Şubat 28 çekiyor
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Orhan şener 3 dakika önce
D şıkkı
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Efe 2 dakika önce
3 temmuz
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Metin 2 dakika önce
2 temmuz
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2 temuz 40 saniye önce
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Kladio 26 saniye önce
2 temmuz
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