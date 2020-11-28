Metro market saat kaçta açılıyor? 28 Kasım Cumartesi Metro çalışma saatleri, açılış-kapanış saati

METRO ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede marketler, 20 Kasım Cuma saat 20.00'den geçerli olacak şekilde saat 10.00 ile 20.00 arasında hizmet sunabilecek denildi. Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek.

METRO marketleri sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonu Cumartesi ve Pazar günlerinde saat 10.00'da açılacak ve saat 20.00'da kapacak.

METRO SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

METRO, her sabah saat 10.00'da açılmaktadır.

METRO SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

METRO, akşam 20.00'de kapanmaktadır.

METRO HAFTA SONLARI KAÇA KADAR AÇIK?

METRO, hafta sonu Cumartesi ve Pazar günü de açık olmakla birlikte, 10.00 ile 20.00 arası hizmet vermektedir.