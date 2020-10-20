MEG - Yaralarımı Sar Şarkısı Sözleri

Şarkı Sözleri:

Yaralarımı Sar Ölmeyim , Özlediğimi Bilmesinler Öldüğümde Söyleyin ve Güldüğünde Dinlesin Bi Dur Desin , Sevildiğini Anlatıp da Hak Ettiğini Söylesin ve Budur Veda Sözlerim... Kelimelerim Yine Kanlı Bıçaklı Bu Sözlerimde Aşk Ayrılık Acısı Derin Acılar Bunlar Ağlama Sen Beden Harman Sevgiye Bul Çare Bak Bana Bi Açıma Yaraları Sen Sar Senden Sonra Hayat Beni Sarsar Darp Edilen Bir Kalp Var Ortada YARALARIMI SAR benimle gel derim bir renk verin bu sevgiye Delindi sol yanımda vardı tonla ihanet Gerilere adım atmam beni bilen herkesten vazgeçtim ben senden Yaz geçmişten geleceğime çok sövdüm ben kader diye Bir yol seçtim önlerden önleyip acıları yol göster sen Bin rol seçtin sen kendine Hangisi gerçek kararsızım ben Toparlanıp gel kopardık erken topalladım ben dizlerimde pert Zor olduk anlayın artık kor oldu Bu kalpte aşkımız Anladık tamam bugün de dert kapımızda Kahrolan bir genç nedense kızmıyor sana Damlayan bir yaş ömürlük olduk aşkına Bak çalan bu şarkı kaldı

Nakarat —— Yaralarımı Sar Ölmeyim , Özlediğimi Bilmesinler Öldüğümde Söyleyin ve Güldüğünde Dinlesin Bi Dur Desin , Sevildiğini Anlatıp da Hak Ettiğini Söylesin ve Budur Veda Sözlerim... Elvedam Kadar Merhaban Mı var Sen Gülünce Tüm Çiçekler Açar Ben Seven bi Kalp Bekliyordum Bak Ağlayınca Biz Gülenler Susar En Güzel Zaman Çocukluğum Ben Düşünce Yaramı da Sarıyordu Soran Hayatı Zehreden O Şahsa Bu Sözüm , Değiştim Canım İzle Uzaktan Zamanla büyüdük abi , Zararda Gördü Kalbim Kalanla Yürüdük Hep Ben , E Yani bi Gölgem Var Bırakmayan , Hep Yanımda Aratmayan Kimseyi Bil Güven Diyen Birisi çıksa

NAKARAT —— Yaralarımı Sar Ölmeyim , Özlediğimi Bilmesinler Öldüğümde Söyleyin ve Güldüğünde Dinlesin Bi Dur Desin , Sevildiğini Anlatıp’ta Hak Ettiğini Söylesin ve Budur Veda Sözlerim...

Söz: MEG (Mehmet Emin Güleken) Müzik: Murat Kekilli Kayıt Mix : Furkan Sarı Yapım: Demir Kumbara Yönetmen: Emrah Alsan Görüntü Yönetmeni: Adem Başkurt Kurgu: Ozan Çifçi Oyuncu: Sude Özcan Teşekkür; Çıkmış olduğum bu yolculukta desteğini benden esirgemeyen başta sevgili Murat Kekilli ve menajeri Uğur Kopuz abilerim olmak üzere, klip çekiminde yanımda olan sevgili Uğur Karakuş Abime ve beni yalnız bırakmayan tüm aileme sizlere sonsuz teşekkür ederim. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.